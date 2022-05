Landrat Trier-Saarburg: "Keinerlei Entspannung"

Der Landrat des Kreises Trier- Saarburg, Günther Schartz (CDU), hat weitere Räumungen angeordnet. Die Hochwasserlage sei dramatisch.

Der Landrat war in Kordel (Kreis Trier-Saarburg) vor Ort. Er sagte, jetzt müssten die Rettungskräfte an der Sauer aktiv werden. Er habe Räumungen angeordnet in verschiedenen Bereichen. Die Rettungskräfte seien seit Mittwoch im Dauereinsatz und kämen an ihre Grenzen. Deshalb appelliert er an die Menschen, den Anordnungen der Rettungskräfte zu folgen - auch wenn manche Räumungen nur zur Vorsicht erfolgen.