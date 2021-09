Der Trier-Saarburger Landrat Günter Schartz will noch keine abschließende Einschätzung zu den neuen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz abgeben. Die sehen unter anderem vor, dass zu großen Veranstaltungen wieder mehr Menschen kommen dürfen. Neben geimpften und genesenen auch negativ-getestete Besucher. Nur wenn die Corona-Zahlen nach oben gehen soll die Zahl der Nicht-Geimpften eingeschränkt werden. So will die Landesregierung einen weiteren Lockdown verhindern. Die Gesundheitsämter müssen bei Corona-Fällen weiter eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten. Wie das leistbar ist bleibe abzuwarten. Er gehen aber davon aus, dass Land hier nur noch einen engen Kreis an Kontaktpersonen überprüfen will.