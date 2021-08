Landräte und Bürgermeister dürfen neben ihrem Hauptamt weitere Tätigkeiten ausüben. Die Idee dahinter: Sie sollen die Interessen ihrer Kommune in bestimmten Gremien vertreten. In einem solchen Fall müssen sie den Verdienst an die Kreisverwaltung oder Stadtverwaltung abführen.

Das Geld behalten dürfen sie nur, wenn sie Nebentätigkeiten ausüben, die sie aufgrund ihrer Expertise oder ihres Engagements bekommen haben. Im öffentlichen Dienst - also zum Beispiel in den Verwaltungsrat von Stadtwerken oder Zweckverbänden - gilt allerdings auch dafür eine Höchstgrenze. Von diesen Vergütungen dürfen die Politikerinnen und Politiker ab diesem Jahr maximal 9.600 Euro behalten, 2020 waren es noch 6.200 Euro. Dazu können dann noch Sitzungsgelder bis zu einem Höchstwert von 1.900 Euro kommen. Alles darüber muss an die Kommune abgeführt werden. Die Höhe von privaten Nebeneinnahmen ist seit 2021 ebenfalls gedeckelt. Die Kommunalaufsicht darf nur noch Nebentätigkeiten genehmigen, deren Vergütung 40 Prozent des Endgrundgehalts der Beamten nicht übersteigt.