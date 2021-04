Rufolf Rinnen (FWG): "Joachim Streit habe ich innovativ, ungeduldig, alsTrendscout, der immer alle Antennen auf Empfang hatte und sehr transparent und offen in der Kommunikation gegenüber den politischen Gremien erlebt - nach seinem Motto: Alle kommen mit! Es gab wenig, was hätte besser laufen können. Mit den knappen finanziellen Ressourcen des Eifelkreises wurde viel bewegt. Es ist schade, dass wir in der Frage der gesundheitlichen Versorgung und beim Hausärztemangel nicht viel weiter sind."

Rudolf Rinnen

