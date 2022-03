Eifelkreis-Landrat bedauert Verlängerung von Tihange-Laufzeit

per Mail teilen

Der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Andreas Kruppert (CDU), übt Kritik an der Laufzeitverlängerung für das grenznahe belgische Atomkraftwerk Tihange um zehn Jahre. Der Landrat sagte, er habe zwar Verständnis, dass Belgien seine Energie-Versorgung sichern wolle.

Allerdings hätten die Nachbarregionen und der Eifelkreis schon lange Bedenken, weil es immer wieder Unregelmäßigkeiten gegeben habe, so Kruppert zum SWR. Er bedauert, dass Belgien, so wörtlich, „weiterhin auf eine Technologie setzt, die ein unkalkulierbares Risiko darstellt.“ Tihange 3 hätte eigentlich 2025 abgeschaltet werden sollen. Am Freitag hatte der belgische Premierminister aber verkündet, dies wegen der Energiesicherheit erst 2035 zu tun. Gründe seien der Ukraine-Krieg und die stark gestiegenen Energiepreise.