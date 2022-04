per Mail teilen

Von der Flut im vergangenen Sommer betroffene Landkreise und Städte in der Region Trier profitieren von einem Gesetz zum schnelleren Wiederaufbau.

Der rheinland-pfälzische Landtag hat es heute beschlossen.

Eigentlich müssen Kommunen Bauaufträge einzeln vergeben. Das heute beschlossene Gesetz macht es möglich, dass eine Gemeinde in den Flutgebieten einen Generalunternehmer für Gesamtprojekte beauftragen kann. Damit soll der Wiederaufbau schneller vorangehen – zum Beispiel wenn eine Kita neu gebaut werden muss. Leistungen wie Rohbau, Heizung, Elektro bis zur Bodenverlegung können jetzt in eine Hand gegeben werden. An einen Generalunternehmer. Die Ausnahmeregelung ist auf zwei Jahre befristet.