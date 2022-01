Impfzentrum nimmt Betrieb wieder auf

per Mail teilen

Das Impfzentrum des Landkreises Birkenfeld in der Messe Idar-Oberstein geht heute knapp vier Monate nach seiner Schließung in den Testlauf. Ab morgen soll es nach Angaben des Landkreises dann wieder regulär öffnen. Dann könnten sich Interessierte dort täglich von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr gegen das Corona-Virus impfen lassen. Donnerstags werde bis 20 Uhr geimpft. Es stünden die Impfungen von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Dabei sind nach Angaben der Kreisverwaltung Erst-Zweit- und auch Auffrischungsimpfungen möglich. Interessierte müssten sich über das Impf-Portal des Landes auf der Internetseite impftermin.rlp.de für einen Termin anmelden. Neben Idar-Oberstein haben seit einiger Zeit auch bereits die Impfzentren in Trier, Wittlich und Bitburg wieder geöffnet.