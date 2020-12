per Mail teilen

Das Landgericht Trier hat eine Frau wegen versuchten Mordes zu sechs Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie ihrem Geliebten im März dieses Jahres nach einem Streit ein Messer zweimal in den Rücken gestoßen hat.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage werteten die Tat als versuchten Mord und hatten sieben Jahre Gefängnis gefordert. Die Verteidigung hatte auf gefährliche Körperverletzung und drei Jahre Gefängnis plädiert.

Motiv war Eifersucht

Zu dem Vorfall kam es laut Staatsanwaltschaft am 16. März in der Wohnung der Angeklagten. Zwischen ihr und ihrem Freund kam es zum Streit, weil sie über ihr Handy Nachrichten mit einem anderen Mann ausgetauscht haben soll.

Messer hatte 20 Zentimeter lange Klinge

Ihr Freund wollte sich daraufhin von ihr trennen, so die Anklage. In dem Moment, als er die Wohnung verlassen wollte, hat sie ihm von hinten zweimal ein Messer mit 20 Zentimeter langer Klinge in den Rücken gestoßen.

Einer der Stiche verfehlte nur knapp die Lunge. Der Mann konnte zu Fuß in ein Krankenhaus laufen, wo er von einem Notarzt versorgt wurde.