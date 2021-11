Landestreffen DRK mit 600 Mitgliedern – teils digital

per Mail teilen

Auf der Landesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes in Wittlich wählen am Samstag etwa 600 Mitglieder ein neues Präsidium. Die Landesversammlung musste wegen der Corona-Pandemie schon zweimal verschoben werden. Daher treffen sich vor Ort in Wittlich 100 Mitglieder, Delegierte und Ehrengäste im Eventum, weitere 500 werden digital zugeschaltet. Erwartet wird auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz. Im Mittelpunkt der Versammlung stehen die Herausforderungen und Aufgaben anlässlich der Flutkatastrophe, der Corona-Pandemie und der Flüchtlingshilfe.