Landesmuseum bereitet sich auf Römerausstellung vor

Die große Römerausstellung in drei Trierer Museen soll im kommenden Jahr mindestens 100.000 Besucher in die Stadt bringen. Nach Angaben des Rheinischen Landesmuseums Trier laufen die Vorbereitungen bereits. Für die Ausstellung "Untergang des römischen Reiches" wird eine eigene Kulisse in den Sonderausstellungsräumen des Landesmuseums gebaut. Dazu haben erste Arbeiten bereits begonnen. Außerdem müssen zurzeit die Vorbereitungen für die Exponate getroffen werden - zum Beispiel müssen Vitrinen und Sockel gebaut werden. Die Ausstellung findet von Ende Juni bis Ende November kommenden Jahres statt - viele Ausstellungsstücke sind Leihgaben großer europäischer Museen, die erst 14 Tage vor Ausstellungseröffnung eintreffen. Es ist die erste Ausstellung zum Untergang des römischen Reiches überhaupt, sie steht in einer Reihe großer römischer Landessausstellungen in Trier in den vergangenen Jahren. Einer Besucherbefragung zufolge hatte die Ausstellung "Nero" vor fünf Jahren knapp 20 Millionen Euro in die Stadt gebracht.