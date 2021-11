Der Landesjagdverband warnt anlässlich der Zeitumstellung am Sonntag vor mehr Wildunfällen in der Region Trier. Ein Sprecher sagte, gerade in der Dämmerung sei Wild meist auf Nahrungssuche. Dabei überquere es häufig auch Straßen. Durch die Zeitumstellung fiel der Berufsverkehr mehr in die Dämmerung. Der Landesjagdverband rät Autofahrern, sich an die Richtgeschwindigkeit zu halten. Außerdem sollten sie besonders vorsichtig fahren bei Regen, Nebel und Eis.