Der Kreistag Bitburg-Prüm hat am Freitag der Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 zugestimmt. Sie soll auf dem Housing-Gelände in Bitburg stattfinden, einem ehemaligen Wohngebiet des amerikanischen Militärs. Jetzt soll der Zweckverband des Flugplatzes Bitburg die Übernahme des Housing-Geländes verhandeln. Bis zum Sommer müsste eine Übernahme durch den Zweckverband geregelt sein, um die Bewerbungsfrist für die Landesgartenschau einzuhalten. Bis dahin soll auch ein finanzielles Konzept vorliegen. An der weiteren Entwicklung des Housing Geländes will man aber auch unabhängig von der Landesgartenschau schon jetzt weiterarbeiten, heißt es aus dem Kreistag. Dauerhaft soll auf dem Gelände neuer Wohnraum und ein Campus für grüne Technologien entstehen.