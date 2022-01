Lage in der Region beruhigt sich nach Wintereinbruch

Die Lage auf den Straßen in der Region Trier entspannt sich nach dem Wintereinbruch in der Nacht. Laut Polizei gab es 29 Unfälle, in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, bei vier Unfällen wurden Menschen leicht verletzt. Auf mehreren Steigungsstrecken blieben Fahrzeuge hängen oder stellten sich quer, vor allem Lkw. Die B49 bei Alf war zeitweise wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Auf der Bahnstrecke zwischen Hetzerath und Bullay gab es laut Bahn wegen eines umgestürzten Baums Behinderungen. Ein Gleis sei mittlerweile wieder frei, sagte ein Bahnsprecher am Samstagmittag. Er gehe davon aus, dass die Strecke im Laufe des Tages wieder geöffnet werden könne.