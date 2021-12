Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern nimmt zu

In den Krankenhäusern in der Region Trier ist die Lage auf den Intensivstationen noch nicht kritisch. Dennoch nimmt die Zahl der Corona- Patienten die stationär behandelt werden müssen, eine SWR Umfrage zufolge zu. So behandelt beispielsweise das Krankenhaus Idar-Oberstein derzeit 19 Covid-Patienten. Drei davon würden auf der Intensivstation beatmet. Um den steigenden Patientenzahlen gerecht zu werden, wurde laut Kreisverwaltung eine weitere Isolierstation eröffnet. Im Krankenhaus Bitburg stehen einer Sprecherin zufolge elf Intensivbetten zur Verfügung. Davon sei derzeit etwa die Hälfte mit Intensivpatienten belegt. Nach Angaben des Mutterhauses der Borromäerinnen in Trier und anderer Krankenhäuser in der Region sei die Lage auf den Intensivstationen derzeit noch tragbar. Das könne sich aber durch weiter steigende Corona-Zahlen schnell ändern.