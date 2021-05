Ein Mann ist in Traben-Trarbach gleich zweimal als Ladendieb aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Betrunkene in einem Supermarkt in Traben Waren im Wert von mehreren hundert Euro eingesteckt, ohne zu bezahlen. Außerdem randalierte er in dem Geschäft. Eine Polizeistreife wurde alarmiert, der Mann bekam Hausverbot in dem Laden. Einige Stunden später ging er wieder in den Supermarkt zurück, steckte wieder Waren ein, wurde wieder erwischt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs.