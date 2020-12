Die Polizei Wittlich fahndet wegen eines räuberischen Ladendiebstahls in einem Wittlicher Supermarkt nach einem flüchtigen Mann. Am Dienstagnachmittag soll er versucht haben mit einer Sporttasche voller gestohlener Waren das Geschäft zu verlassen. Als ein Alarm ausgelöst wurde, sprach eine Mitarbeiterin den Mann an. Laut Polizei verstrickte er sich in Widersprüche. Sicherheitsmitarbeiter versuchten ihn aufzuhalten. Der Mann konnte sich laut Polizei aber losreißen und flüchten.