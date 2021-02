per Mail teilen

In Bitburg haben gestern Abend mehrere Passanten einen Ladendieb festgehalten. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mitarbeiter eines Supermarktes am Donnerstag gegen 18 Uhr 30 die Polizei alarmiert. Er sagte, er verfolge den Ladendieb zu Fuß. Der Supermarktmitarbeiter machte laut Polizei in der Fußgängerzone lautstark auf die Situation aufmerksam. Passanten unterstützen ihn und hielten den flüchtenden Ladendieb fest, bis die Polizei da war. Den 36jährigen Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.