Anfang Juni könnte es losgehen – das Freibadteam im Kylltalbad Kordel hat seit Monaten alle Hände voll zu tun. Das Wasser wird schon mal eingelassen.

Rosemarie Dörhöfer ist die Betriebsleiterin des Kylltalbades. Sie steht mit einem Walkie-Talkie in der Hand am Rand des großen, noch leeren Nichtschwimmerbeckens und gibt ihrem Kollegen Signal: "Du kannst das Wasser jetzt einlassen".

Das Kylltalbad in Kordel bereitet sich auf die Öffnung vor. Denn schon am 5. oder 6. Juni könnte es losgehen, wenn es die Corona-Verordnungen zulassen. SWR Nicole Mertes Bild in Detailansicht öffnen Normalerweise kommen an heißen Sommertagen bis zu 2000 Menschen in das Bad. Zu Corona-Zeiten werden es wohl maximal 270 sein. Davon werden nur 70 gleichzeitig im Wasser sein dürfen. SWR Nicole Mertes Bild in Detailansicht öffnen Es werde an einem neuen Kassensystem gearbeitet, erzählt Michael Holstein, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land. Außerdem soll es eine Internetbuchung für Eintrittskarten geben. SWR Nicole Mertes Bild in Detailansicht öffnen Jetzt werden die Becken mit Wasser gefüllt. Bis das Nichtschwimmerbecken voll ist, wird es ein paar Tage dauern, sagt Betriebsleiterin Rosemarie Dörhöfer. SWR Nicole Mertes Bild in Detailansicht öffnen

Es gluckert ein bisschen in den Rohren, dann sprudelt das Wasser aus den Düsen vor der großen blauen Wasserrutsche und in den Wänden des Beckens. Bis es gefüllt ist, wird es noch ein paar Tage dauern. Montag ist es voll, schätzt Rosemarie Dörhöfer. Endlich, darauf haben sie und ihre Kollegen lange gewartet.

Vorbereitungen laufen auch Hochtouren

Seit 1. Februar laufen die Arbeiten im Kylltalbad, Wege und Pflaster reinigen, Becken putzen und vieles mehr ist zu erledigen. Letztes Jahr musste das Kylltalbad ganz geschlossen bleiben, es wurde saniert. Viel neue Technik wurde installiert, zum Beispiel eine neue Filter- und eine neue Chlorgasanlage, neue Pumpen. Bürgermeister Michael Holstein wird oft von Bürgern angesprochen, die ihn fragen, ob das Schwimmbad dieses Jahr endlich wieder geöffnet wird.

Weniger Besucher wegen Corona-Regeln

In Kordel bedeutet das, während vor Corona an heißen Sommertagen auch mal fast 2000 Leute ins Schwimmbad kamen, werden es jetzt etwa 270 sein, davon maximal 70 gleichzeitig in den Schimmbecken.

Die Bahnen werden anders eingeteilt, als gewohnt, beim Schwimmen wird eine Einbahnstraßenregelung gelten. Aber trotzdem ist die Vorfreude groß, endlich mal wieder einen schönen Freibadtag im Kylltalbad zu erleben.

Anfang Juni könnte es losgehen

Im Prinzip könnte das Kylltalbad am Wochenende 5./6. Juni öffnen. Alles ist bereit, Taucher- und Schwimmerbecken sind schon mit Wasser gefüllt, auch das Planschbecken ist geputzt.

Aber vorher muss abgewartet werden, was die neue Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz für Schwimmbäder vorsieht. Die soll am 23. Mai verabschiedet werden.