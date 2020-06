Bei einem missglückten Überholmanöver ist ein Motorradfahrer in der Vulkaneifel lebensgefährlich verletzt worden. Der 50-Jährige kollidierte auf der Landstraße 10 auf dem Weg von Kalenborn-Scheuern in Richtung Oberbettingen mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Der Mann habe das Auto erst bemerkt, als er sich bereits auf der Gegenfahrspur befand, um ein anderes Auto zu überholen. "Beim ruckartigen Versuch zurück auf die eigene Fahrspur zu gelangen, stürzte der Motorradfahrer", so die Polizei. Ein Hubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.