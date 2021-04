Der Kunststoffteile-Hersteller Simona in Kirn meldet ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020. Trotzt deutlicher Umsatzverluste habe der Konzern ein gutes Ergebnis erreicht, sagten die Vorstände bei der Jahrespressekonferenz. Der Umsatz war im Vergleich zum Vorjahr nach Unternehmensangaben um fast 10 Prozent zurückgegangen. Ein Grund sei beispielsweise der coronabedingte Einbruch in der Luftfahrtbranche. Die Simona liefert Platten für den Innenausbau für Flugzeuge. Unterm Strich konnte der Konzern sein Ergebnis im vergangenen Jahr aber verbessern. Die Aktionäre sollen daran beteiligt werden, die Dividende pro Aktie wieder auf 12 Euro steigen. Am Hauptsitz in Kirn will die Simona in den kommenden drei Jahren die Produktion weiter automatisieren. Mit dem Betriebsrat sei für betroffene Mitarbeiter ein Freiwilligenprogramm vereinbart, um beispielsweise Altersteilzeitmodelle anzubieten.