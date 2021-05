Am Samstag hat in Trier am Vorplatz der Porta Nigra eine pro-israelische Kundgebung stattgefunden. Die Polizei zählte 70 Teilnehmer der Veranstaltung unter dem Titel "Stand with Israel". Zu einer pro-palästinensischen Gegenkundgebung versammelten sich den Angaben zufolge etwa 40 Teilnehmer. Die Demonstrationen seien ruhig verlaufen, so die Polizei.