Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen

In der Region Trier hat es am Montagabend in mehreren Städten unangemeldete Kundgebungen gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kamen insgesamt etwa 900 Gegner der Corona-Auflagen zusammen. Versammlungen hab es unter anderem in Bitburg, Wittlich, Daun, Traben-Trarbach, Idar-Oberstein und Saarburg. Nach Angaben der Polizei gab es keine größeren Zwischenfälle. Vereinzelt wurden Platzverweise erteilt. Außerdem wurden mehrere Anzeigen erstattet, weil Teilnehmer sich weigerten, Maske zu tragen. Die meisten Menschen versammelten sich am frühen Abend am Beda-Platz in Bitburg. Dort kamen laut Polizei in der Spitze bis zu 220 Menschen zusammen. In Trier wurde ein Polizeibeamter von einem Teilnehmer beleidigt - gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet.