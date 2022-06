Kultursommer 2023 startet in Trier

Der Kultursommer Rheinland-Pfalz wird im kommenden Jahr in Trier eröffnet. Das teilten die Stadt Trier und das Ministerium für Kultur in Mainz mit. Der Kultursommer beschäftigt sich im kommenden Jahr mit dem Westen Europas. Trier als die westlichste Großstadt von Rheinland-Pfalz eigne sich besonders für den Blick nach Westen, so Kulturministerin Katharina Binz (Grüne). In Trier werde die europäische Idee auch im Kulturbereich gelebt. "Das Motto des Kultursommers 2023 eignet sich perfekt für unsere Stadt", so Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). Mit dem Quattropole-Netzwerk und den Partnerstädten habe Trier viele Freundinnen und Freunde im Westen Europas. Die Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz findet am zweiten Mai-Wochenende 2023 statt.