Kulturministerin besichtigt Teile der Kunstsammlung aus Bad Neuenahr, die wegen der Flut jetzt in Trier sind

Die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz wird sich heute im Stadtmuseum Simeonstift in Trier Teile der von der Flut betroffenen Kunstsammlung aus Bad Neuenahr Ahrweiler ansehen. Wie der Museumsverband Rheinland-Pfalz mitteilte, wurden nach einer mehrtägigen Notbergung insgesamt rund 2800 Kunstobjekte aus dem Depot des Stadtmuseums Ahrweiler auf Museen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen verteilt. Das Stadtmuseum Simeonstift hat 55 Gemälde aus dem Ahrtal in seine Obhut genommen.