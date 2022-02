Kulturhauptstadt eröffnet

Die Stadt Esch-sur-Alzette in Luxemburg wird heute offiziell als Kulturhauptstadt 2022 eröffnet. Die Veranstalter wollen unter dem Thema "Remix" über den Nachmittag und Abend die Vielfältigkeit der Region präsentieren. Durch die seit dem 19. Jahrhundert angesiedelten Einwanderer, die in der Stahl- und Schwerindustrie arbeiteten, gebe es heute einen Kulturmix in der Region. Diese grenzübergreifende Diversität soll gefeiert und präsentiert werden. Das Programm des sogenannten Remix Openings wird auf mehreren Bühnen im Zentrum Eschs und in der Gemeinde Esch-Belval stattfinden. In den Straßen soll es Street-Art-Installationen, Lichtprojektionen, Auftritte von Tanzgruppen, Performance-Künstlern, DJs und Musikern geben. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Abend im Stadtzentrum statt. Für das ganze Jahr plant die europäische Kulturhauptstadt Esch über 2.000 Veranstaltungen.