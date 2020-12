Am Trierer Moselufer eröffnet am Freitagabend der sogenannte Kulturhafen Zurlauben. Dort finden knapp zwei Wochen lang Konzerten, Tanzkurse und Vorführungen im Freiluftkino statt. Nach dem Auftakt um 18.30 Uhr steht das Trierer Liedermacher-Duo Hennich & Hanschel auf der Bühne. Ein Comedy-Wettbewerb soll den ersten Abend abrunden. Mit dem Kulturhafen Zurlauben will die Stadt Trier regionalen Künstlern während der Corona-Zeiten eine Bühne geben. Außerdem soll damit das Moselufer weiter belebt werden. Bei den Veranstaltungen müssen die Besucher einen Mund-Nasenschutz tragen, bis sie sich an ihrem Platz befinden. Der Kulturhafen findet bis 7. September statt.