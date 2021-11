Neuer Raum für freie Kulturszene

per Mail teilen

Die freie Kulturszene in Trier bekommt einen neuen Raum. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird im Keller des Palais Walderdorff ab April kommenden Jahres für zwei Jahre ein Konzeptraum zur Verfügung gestellt. Damit will die Stadt die freie Kulturszene fördern und die negativen Auswirkungen der Coronapandemie etwas abfedern. Kulturschaffende können sich ab Februar mit ihren Projekten für Zeitfenster von vier bis sechs Wochen bewerben. Die Mietkosten und einen Teil der Nebenkosten übernimmt die Stadt. Besonders förderwürdige, innovative Konzepte werden zusätzlich finanziell unterstützt. Mit dem neuen Kulturraum soll Platz für genreübergreifende und experimentelle Kulturprojekte geschaffen werden, die ein vielfältiges Kulturprogramm in Trier schaffen.