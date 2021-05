Es klingt wie ein Science Fiction Film. Bald schon können "künstliche Nasen" die Arbeit im Weinbau erleichtern. Entwickelt haben das auch Forscher aus der Region Trier.

Der Umweltcampus Birkenfeld will im Rahmen des Projekts "PINOT" zusammen mit dem Weincampus Neustadt eine sogenannte "künstliche Nase“ entwickeln. Die soll Winzern, Sommeliers und Kellermeistern helfen, Aromen im Wein besser bestimmen zu können. "Wir wollen ein leicht bedienbares Handgerät entwickeln, das man in der Weinproduktion und im Handel vor Ort einsetzt", erklärt der Professor für Umweltplanung und -technik am Umweltcampus Birkenfeld, Guido Dartmann.

"Künstliche Nase" soll Geschmacksbild erzeugen

In einem früheren Projekt hat der Umweltcampus Birkenfeld bereits eine "einfache" künstliche Nase erforscht. Die kann aktuell nur Getränke am Geruch unterscheiden, zum Beispiel Apfelsaft von Wein. Im aktuellen Forschungsprojekt soll die künstliche Nase noch viel mehr können: Sie soll die mehreren tausend Aromen im Wein wie "Pfirsich" oder "saurer Apfel" erfassen und benennen.

"Die künstliche Nase kann mithilfe dieser Informationen wie ein Sommelier ein Geschmacks- und Qualitätsbild vom Wein erzeugen, anhand dessen der Winzer dann entsprechende Preise für den Weinverkauf ansetzen kann", erklärt der Professor für Weinbau am Weincampus Neustadt Dominik Durner.

Diese künstliche Nase haben die Forscher entwickelt. Umweltcampus Birkenfeld

Prototyp in drei Jahren erwartet

Durner rechnet damit, dass der erste Prototyp dieser "Supernase" in drei Jahren fertig sein wird. Anschließend soll er zur Serienreife weiterentwickelt werden, so der Plan. In fünf Jahren soll die künstliche Nase dann fertig sein.

Sieben Projektpartner beteiligt

Der Bund unterstützt das Projekt mit 2,9 Millionen Euro. Das Geld wird auf die sieben Projektpartner aufgeteilt, darunter auch ein Weingut und das Fraunhofer Institut. Allein der Umweltcampus Birkenfeld erhält für seinen Projektbeitrag eine Fördersumme von knapp 430.000 Euro.

Für Professor Dartmann vom Umweltcampus Birkenfeld ist die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Projektpartnern eine Bereicherung: "Das ist ein super spannendes Feld, wo sich die Fachdisziplinen Informatik, Sensorik und Lebensmittelindustrie treffen und ergänzen."

Hochschule Trier stark im KI-Forschungsbereich

Die Hochschule Trier forscht seit einigen Jahren stark in der Künstlichen Intelligenz: Erst kürzlich erhielt der Umweltcampus Birkenfeld die Zusage für die Förderung eines zweiten Projekts im Rahmen der Bundes-Förderlinie "Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft". "Für unsere kleine Hochschule und für unseren Fachbereich Informatik ist das ein ordentlicher Erfolg, dass wir uns in dem Bereich etablieren können", so Professor Dartmann vom Umweltcampus Birkenfeld.