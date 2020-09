per Mail teilen

41 Künstler in Trier sind bisher während der Coronapandemie von der Landesregierung finanziell unterstützt worden. Sie erhielten Arbeits- und Projektstipendien von jeweils 2000 Euro, teilte das Kulturministerium mit. Das Land vergibt insgesamt 15,5 Millionen Euro für Künstler, die durch die Coronapandemie keine Einnahmen haben. In ganz Rheinland-Pfalz wurden bisher 880 Künstlerinnen gefördert. Am 15. September startet eine neue Bewerbungsrunde. Künstler mit einer abgeschlossenen künstlerischen Ausbildung, die im Jahr mindestens 3900 Euro mit ihrer künstlerischen Tätigkeit eingenommen haben, können sich für die Stipendien bewerben.