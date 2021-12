Kunden von "stromio" werden von anderen Stromanbietern versorgt

per Mail teilen

Viele Haushalte in der Region Trier sind von der Kündigung des Stromanbieters „stromio“ betroffen. Etwa 1.400 Kunden in Trier werden nun automatisch von den Stadtwerken Trier, SWT, mit Strom versorgt, weitere Kunden in den umliegenden Kreisen von E.ON. Das bestätigten die Anbieter auf SWR-Anfrage.

Zunächst hatte das Magazin „Handelsblatt“ berichtet, dass „stromio“ seinen Kunden wegen der steigenden Energiepreise, teilweise rückwirkend, zum 21. Dezember gekündigt hatte. E.ON versichert, dass höhere Preise für die neuen Kunden aktuell nicht geplant seien. Die SWT teilt mit, dass sie alle Kunden in ihrem Versorgungsgebiet automatisch in die Grundversorgung aufnimmt und sie aktiv anschreibt, um ihnen den eigenen Regionaltarif anzubieten. Dass kurzfristig rund 1.400 Kunden zusätzlich mit Energie versorgt werden müssen, wirke sich wegen der hohen Einkaufspreise für Strom negativ auf den Gewinn der SWT aus. Dies werde aber nicht über höhere Strompreise an die Kunden weitergegeben.