Die Arbeiten an dem Gutachten, die klären sollen, wie es zu dem Einsturz eines Hotels am 6. August in Kröv an der Mosel kommen konnte, dauern weiter an. Die Staatsanwaltschaft Trier sagte, es sei noch nicht klar, wann der Sachverständige das Gutachten abschließt. Bei dem Einsturz waren zwei Menschen ums Leben gekommen.