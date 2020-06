In der Region Trier hat die Krötenwanderung begonnen. Nach Angaben des Naturschutzbundes NABU wandern bei milden Nachttemperaturen um die acht Grad Frösche, Kröten und Molche zu Gewässern, um sich dort zu paaren. Viele Tiere würden jedoch beim Überqueren der Straße überfahren. Einige Straßenabschnitte in der Region Trier werden deshalb gesperrt, stellenweise machten auch Hinweisschilder auf die Krötenwanderung aufmerksam. Unter anderem in Tawern in der Verbandsgemeinde Konz seien Schutzzäune aufgestellt worden. Dort sammelten freiwillige Helfer an Abenden bei milder Witterung Kröten ein und bringen sie zu ihren Laichgewässern. Der NABU bittet Autofahrer besonders in der Nähe von Seen oder Feuchtgebieten vorsichtig zu fahren. Schon langsameres Fahren könne vielen Tieren das Leben retten.