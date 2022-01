Kritik an Termin für Oberbürgermeister-Wahl

Mehrere Parteien kritisieren den vom Wahlbüro vorgeschlagenen Termin für die Wahl zum Oberbürgermeister in Trier. Die Wahl soll demnach am 10. Juli und damit bereits vor den Sommerferien stattfinden. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte dem SWR, es gebe Parteien, die gerne zur Vorbereitung mehr Zeit gehabt hätten. Die Erfahrung der letzten Corona-Wellen habe gezeigt, dass in den Monaten Mai, Juni und Juli die Corona-Zahlen niedrig seien. Daher trage der Stadtvorstand den Termin mit. Laut Oberbürgermeister Leibe wird der Stadtrat wie geplant am Mittwoch kommender Woche über den Wahltermin für die Oberbürgermeister-Wahl entscheiden.