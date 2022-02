Kritik von JU-Kreisverband an Wahl zum CDU-Landeschef

Die Junge Union im Kreisverband Wittlich bedauert, dass es nur einen Kandidaten für den Parteivorsitz der rheinland-pfälzischen CDU gibt. JU-Kreisvorsitzender Leonard Preisler sagte dem SWR, sein Kreisverband hätte sich eine Auswahl an Kandidaten gewünscht. Einziger Kandidat für die Nachfolge von Landeschefin Julia Klöckner ist Fraktionschef Christian Baldauf. Der Wittlicher JU-Kreisverbandschef Leonard Preisler sagte dem SWR, dadurch, dass Baldauf seinen Hut so früh in den Ring geworfen habe, hätte es anderen Kandidaten schwer gemacht. Damit habe Baldauf Fakten geschaffen. Grundsätzlich finde der JU-Kreisverband Wittlich aber das Team von Baldauf gut, so Preisler. Allerdings gehe er davon aus, dass Baldauf nur ein Übergangskandidat sei. Ende März soll Baldauf auf dem Landesparteitag in Wittlich zum neuen rheinland-pfälzischen CDU-Chef gewählt werden. Andreas Kettern aus dem rheinhessischen Guntersblum hatte seine Bewerbung um den Parteivorsitz nach wenigen Tagen zurückgezogen.