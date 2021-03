Hoteliers und Gastronomen aus der Region Trier kritisieren den verschärften Lockdown über Ostern. Viele haben mit den harten Regeln nicht gerechnet.

Das öffentliche Leben soll von Gründonnerstag an bis einschließlich Ostermontag drastisch heruntergefahren werden, teilte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstagvormittag mit. Auch die Außengastronomie muss demnach schließen.

Neue Corona-Beschlüsse für Gastronomie "enttäuschend"

Die Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Trier-Saarburg, Astrid Hau, sagte dem SWR, die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz seien für die Gastronomie und Hotellerie sehr enttäuschend. Dass es so hart komme, damit habe sie nicht gerechnet.

Die Betriebe hätten das Ostergeschäft dringend gebraucht. Bereits im vergangenen Jahr sei das Geschäft wegen Corona ausgefallen. So wie es jetzt aussehe, könnten die Restaurants an Ostern auch keinen Außer-Haus-Verkauf anbieten. Das sei "sehr bitter" für die Betriebe.

Forderung: Einnahmeausfälle müssen aufgeglichen werden

Die Betriebe bräuchten dringend finanzielle Hilfe vom Staat, durch die die Einnahmeausfälle über Ostern ausgeglichen werden. Als Grundlage könnten die Umsätze aus dem Ostergeschäft 2019 dienen, so Hau.

"Ich glaub' an gar nichts mehr." Markus Reis, Betreiber Hotel Zeltinger Hof, Zeltingen-Rachtig

Auch Markus Reis, Betreiber des Hotels Zeltinger Hof in Zeltingen-Rachtig an der Mittelmosel versteht die Entscheidung nicht. Hotels und Restaurants hätten gute Hygiene-Konzepte, sagte er im Interview mit SWR Aktuell Radio.

Auch Campingplatzbetreiber sind enttäuscht

Auch Campingplatzbetreiber in der Region Trier äußerten sich enttäuscht über die Bund-Länder-Beschlüsse. "Wir stehen in den Startlöchern und hätten das Ostergeschäft gern mitgenommen", so Lisa Kreusch vom Camping- und Wohnmobilplatz in Schweich an der Mosel.

Allerdings zeigte sie auch Verständnis für den harten Oster-Lockdown. "Die Menschen sollen ja nicht kreuz und quer durchs Land fahren." Camping sei aber sicher, so Kreusch. Viele Wohnmobile hätten einen eigenen Wassertank und ein separates Abwassersystem. "Jeder kann sich im Wohnmobil in der Regel selbst versorgen."

Ähnlich äußerte sich der Betreiber des Campingplatzes in Kyllburg in der Eifel. Auf Campingplätzen könne genügend Abstand gehalten werden. Die Campingplatz-Betreiber hoffen, dass sie ab Mitte April ihre Campingplätze wieder öffnen können - zumindest für Dauercamper.