Menschen in psychischen Notlagen in der Stadt Trier können sich ab dem 1. Januar an ein neues Krisentelefon unter der Nummer 0651/718-4545 wenden. Die Hotline sei ein Angebot für Menschen in akuten seelischen Notsituationen, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Telefon ist am Wochenende und an Feiertagen rund um die Uhr erreichbar sowie unter der Woche jeweils von 17 Uhr abends bis 9 Uhr morgens. Damit deckt der Service die Zeiten ab, in denen Beratungsstellen oder psychotherapeutische Praxen geschlossen sind. Der Psychosoziale Krisendienst für die Region Trier, den die Stadt bislang in Kooperation mit dem Kreis Trier-Saarburg angeboten hat, wird zum Ende des Jahres eingestellt.