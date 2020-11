per Mail teilen

Ein Gefängnis ist keine Wohlfühloase - die Menschen, die dort arbeiten, sind raue Töne gewöhnt. Aber es bleibt manchmal nicht bei derben Sprüchen und Beschimpfungen. In der Justizvollzugsanstalt Wittlich ist das 2019 passiert: Ein Häftling hat einen Mitarbeiter mit einer Rasierklinge angegriffen und ihm einen Schnitt quer über den Hals zugefügt. Ein krasser Fall. Aber Gefängniswärter müssen damit rechnen, dass so etwas passieren kann. Das macht psychischen Druck – und das jeden Tag. Daher gibt es seit anderthalb Jahren in Wittlich ein Kriseninterventions-Team.