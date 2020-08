Die Polizei in Trier will den Mord an einer Frau klären, der mehr als 30 Jahre zurück liegt. Damals, im August 1989, wurde Beatrix Hemmerle in ihrer Wohnung in der Nähe der Trierer Universität brutal getötet. Der Fall ist bis heute ungeklärt.

Freitag, 11. August 1989, gegen drei Uhr am frühen Morgen: ein Mann klettert auf den Balkon von Beatrix Hemmerle im Trierer Stadtteil Weidengraben. Weil es warm ist, steht die Tür offen, die Rollläden sind nicht ganz heruntergelassen. Im Schlafzimmer sticht der Unbekannte Beatrix Hemmerle mit einem sogenannten Überlebensmesser in den Hals, kurze Zeit später findet der 12-jährige Sohn seine blutüberströmte, sterbende Mutter. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter ein sexuelles Motiv hatte. Christian Soulier, Leiter der Trierer Mordkommission, vermutet, dass Beatrix Hemmerle sich gewehrt hatte und der Täter sie dann tötete, um nicht entdeckt zu werden.

Beatrix Hemmerle wurde in ihrer Wohnung am Weidengraben in der Nähe der Universität ermordet Polizei Trier

DNA vom Täter

Trotz intensiver und aufwendiger Ermittlungen bleibt der Mord an der 32-jährigen Bürokauffrau ungeklärt. Die blutverschmierte Lederjacke des Täters, die damals auf einem Parkplatz gefunden wurde, bringt auch keinen Durchbruch. Dann - rund 30 Jahre später - rollt die Kriminalpolizei den Fall noch einmal komplett neu auf. Jetzt geht es um genetische Spuren, sagt Christian Soulier. Bei der neuen Spur handelt es sich um DNA an einem Beweisstück, das damals sichergestellt wurde. Vor 31 Jahren blieb dies unentdeckt, da es die DNA-Analyse noch nicht gab.

"Aufgrund neuster DNA-Technik und der Hilfe des Landeskriminalamtes Hessen konnten wir an einem Beweisstück DNA feststellen und zwar DNA von der wir ausgehen, dass sie Täter-DNA ist." Christian Soulier, Leiter der Mordkommission

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter damals zwischen 18 und 50 Jahre alt war, heute also zwischen Ende 40 und 80 Jahre alt ist. In den vergangenen Tagen wurden mehr als 100 Männer angeschrieben, die Beatrix Hemmerle kannten oder im Rahmen der Ermittlungen bekannt wurden, also beispielsweise Freunde, Bekannte oder Kollegen des Mordopfers.

Die Lederjacke des Täters hat Konfektionsgröße 48-50. Wer kennt jemanden, der eine solche Jacke besessen hat? Polizei Trier

Sie wurden gebeten, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Insgesamt, so Mordermittler Soulier, sind im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen einige hundert Personen in den Fokus der Polizei geraten. In einem ersten Schritt sollen etwas mehr als 100 Männer an der so genannten DNA-Reihenuntersuchung teilnehmen.

Unbekannter Spanner beobachtete Beatrix Hemmerle

Die Polizei setzt außerdem auf mögliche Mitwisser. Das können Menschen sein, die im Laufe der Jahre Informationen erhalten haben, die helfen könnten, die Tat aufzuklären. Vielleicht hat der Täter sogar gegenüber Dritten über den Mord an der 32-Jährigen gesprochen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass Beatrix Hemmerle in den Wochen vor der Tat im August 1989, offenbar mehrfach von einem Spanner beobachtet wurde. Wer darüber etwas weiß, kann sich bei der Polizei melden.

Bis erste Ergebnisse vorliegen, kann es bis zu vier Wochen dauern. Die Speichelproben werden beim Landeskriminalamt in Mainz untersucht. Die DNA-Probe wird nur mit der genetischen Spur im Mordfall Hemmerle abgeglichen. Ist sie negativ, werden sowohl die Probe als auch alle persönlichen Daten vernichtet, wie die Polizei versichert. Über den Fall berichtet auch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst am Mittwochabend noch einmal.