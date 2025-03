Kripo Trier geht neuen Spuren im Mordfall Simone Dewenter nach

per Mail teilen

Die Kripo Trier geht nach einer Sondersendung von "Aktenzeichen XY" neuen Spuren zum Mord an der Prostituierten Simone Dewenter nach. Dazu gehören auch Hinweise zu Verdächtigen.

Die Ermittler wollen jetzt überprüfen, ob nach den neuen Hinweisen Personen zu Recht oder zu Unrecht verdächtigt werden. Da am Tatort auf einem Parkplatz bei Schweich seinerzeit DNA des Täters gefunden wurde, sei es möglich, Verdächtige schnell auszuschließen. Das teilte der Leiter der Mordkommission dem SWR mit.

Hinweise nach "Aktenzeichen XY" laut Polizei interessant

Auch werde geprüft, ob der Mord an Simone Dewenter möglicherweise im Zusammenhang mit anderen Morden an Prostituierten steht. Darauf hatte es nach "Aktenzeichen XY" ebenfalls Hinweise gegeben. Ob es eine heiße Spur zum Täter gebe, sei noch unklar, so der Leiter der Mordkommission. Einige Hinweise seien aber interessant und es wert, nachverfolgt zu werden.

Zuletzt gesehen wurde die gehörlose Kölnerin Simone Dewenter am 29. Dezember 2002 gegen 21:20 Uhr auf dem Straßenstrich in Bonn. Dort hatten Zeugen beobachtet, wie die Frau "in einen weißen Kastenwagen" stieg. Danach verliert sich ihre Spur. Wie ihre Leiche auf den Parkplatz zwischen Schweich und Hetzerath gelangte - gut zwei Stunden von Bonn entfernt - ist bis heute ein Rätsel.