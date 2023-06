per Mail teilen

Die Kriminalpolizei Trier sucht nach Hinweisen zu zwei Straftaten in der Trierer Innenstadt. Dort wurden zweimal Menschen von einer Personengruppe überfallen und bedroht.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren zwei Jugendliche zu Fuß in der Nähe des Auguste-Viktoria-Gymnasiums unterwegs, als jemand aus einer Personengruppe heraus sie bedrohte und schlug. Dabei hielten sie ein Messer vor. Gefordert wurden Wertgegenstände und Geld. Erst als die Opfer diese abgaben, ließen die Angreifer von ihnen ab. Sie flüchteten Richtung Stadtzentrum.

Weitere Opfer melden sich bei der Polizei

Kurze Zeit später hätten sich weitere Opfer bei der Polizei in Trier gemeldet und einen ähnlichen Vorfall geschildert - ganz in der Nähe des Doms und unweit des anderen Tatorts. Auch diese Opfer seien aus einer größeren Personengruppe angegriffen und geschlagen worden. Die Angreifer raubten ein Handy, Geld und eine Bankkarte. Beide Vorfälle hätten sich am frühen Morgen des 16. Juni ereignet, und zwar kurz nach Mitternacht.

Polizei sucht nach möglichen anderen Betroffenen

Auch im zweiten Fall bedrohten die Angreifer die Opfer mit einem Messer. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den Angreifern um die gleiche Personengruppe gehandelt hat, die in dieser Nacht möglicherweise auch noch andere Taten begangen hat. Denkbar sei auch, dass sie auf andere Art und Weise in der Trierer Innenstadt aufgefallen ist. Die Kripo Trier sucht nach Hinweisen.