Kriminalstatistik Trier: Mehr Straftaten, auch durchs Internet

Die Zahl der 2023 registrierten Straftaten ist in der Region Trier gestiegen. Trotzdem bleibt Trier, so die Polizeipräsidentin, eine der sichersten Regionen in Rheinland-Pfalz.

Sendung am Di. , 5.3.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4