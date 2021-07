Gefahr am Geldautomaten: In der Region Trier sind "Shoulder-Surfer" unterwegs. Die Betrüger haben es dabei auf die Geheimzahl ihrer Opfer abgesehen.

Mehrere Fälle des sogenannten "Shoulder-Surfings" verzeichnet die Kriminalpolizei aktuell in der Region. Die Betrüger spähen nach Angaben der Polizei die Geheimzahl der Bankkarten ihrer Opfer aus, während diese einen Bankautomaten nutzen. Anschließend entwendeten sie die EC-Karte der Opfer.

Bankkonto geplündert

Diese werde genutzt um, meist mehrfach, Geld vom Konto der Betroffenen abzuheben. Mit dieser Masche konnten bislang unbekannte Täter auch in der Region Trier Geld erbeuten. Die Kriminalpolizei ermittle derzeit in zwei Fällen, in denen die Betrüger jeweils Beträge in fünfstelliger Höhe erbeuten konnten.

Unterhaltung als Ablenkung genutzt

Während der Tat gingen die Täter äußerst geschickt vor. So versuchen sie laut Polizei ihre Opfer in ein Gespräch zu verwickeln, während diese den Geldautomaten bedienen. Dadurch sei es einfach möglich, die Geheimzahl zu sehen und anschließen die Karte zu entwenden, nachdem der Automarkt diese ausgegeben hat.

Karten-Diebstahl bleibt zunächst unbemerkt

Die Bankkunden gehen nach Angaben der Polizei dann häufig davon aus, dass der Automat die Karte wegen eines Bedienerfehlers oder einer Fehlfunktion einbehalten hat. Oft bemerkten sie den Diebstahl nicht oder erst später. Insbesondere weil die Täter im Gespräch häufig erwähnten, dass der Automat nicht richtig funktioniere.