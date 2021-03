Corona-Lockerungen machen es möglich: Buchhändlerin Monika Kramp hat am Montag ihren Laden "Lesezeichen" in Hillesheim wieder geöffnet. Mit großem Andrang rechnete sie aber nicht.

Monika Kramp führt seit gut 20 Jahren ihre Buchhandlung in der selbsternannten Krimihauptstadt Hillesheim in der Vulkaneifel. Sie sagt, sie hatte viele stressige Jahre, in denen sie kaum zu regelmäßigen Mahlzeiten kam.

Durch Corona hat sich alles geändert. Umso mehr freut sie sich, dass sie wieder öffnen kann. In Rheinland-Pfalz gelten seit Montag diverse Lockerungen der Corona-Regeln.

"Es geht wieder los mit dem normalen Leben. Die Stimmung ist gut. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung." Monika Kramp, Buchhandlung "Lesezeichen" in Hillesheim

Ende vergangener Woche hat sie ihr Lager aufgefüllt, da sie während des Shutdowns keine neuen Bücher angeschafft hat. Sie überprüft also zum Beispiel, welcher Eifelkrimi von Jacques Berndorf im Bestand fehlt und bestellt nach. "Ich muss dafür sorgen, dass die Regale voll sind, damit der Kunde auch Spaß beim Aussuchen und Stöbern hat."



Ohne Tourismus kaum Kundschaft in der Buchhandlung

Mit vielen Kunden rechnete Kramp am Montag aber nicht. Denn sie ist in Hillesheim auf den Tourismus angewiesen. Durch einen Gang geht es direkt in ein angrenzendes Café. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht das Krimihotel von Hillesheim. Beides bleibt gerade leer und so gibt es auch für die Buchhandlung weniger Kundschaft.

Monika Kramp schätzt, dass die Touristen etwa 80 Prozent ihres Umsatzes ausmachen. Das zeige sich im Shutdown besonders abends, wenn die Kasse leer bleibt, die sonst gut gefüllt war. Obwohl sie auch in Hillesheim und Umgebung treue Kundschaft hat.

"Die Leute vor Ort haben mich sehr unterstützt. Sie haben auf allen möglichen Wegen bestellt und an der Tür abgeholt. Da bin ich sehr dankbar und das macht auch Spaß mit den Kunden hier." Monika Kramp, Buchhandlung "Lesezeichen" in Hillesheim

Kramp sagt, sie habe Förderung beantragt - aber seit vier Monaten kein Geld gesehen. Derzeit lebe sie von ihren Rücklagen. "Die neigen sich dem Ende zu. Wenn das Geld jetzt nicht bald kommt, dann werde ich ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Aber noch halte ich mich tapfer."

Bücher sind lebensnotwendig

Der Montag sei generell ein Tag, an dem wenige Kunden kämen, sagt Kramp. "Auch an normalen Montagen ohne Corona." Sie nutze diesen Tag meist, um Verlagsbestellungen zu erledigen. Sie erwartete aber, dass das Telefon nicht stillstehen werde: "Am Wochenende fällt vielen ein, welche Bücher sie haben möchten und Montagfrüh rufen sie dann an, um zu bestellen."

Denn Bücher - das hat Kramp vor allem im Shutdown festgestellt - sind für sie und die Leser lebensnotwendig. Ihre Kunden hätten vor allem Mutmacher und Gute-Laune-Bücher lesen wollen. Mit guter Laune blickt Buchhändlerin Kramp auch in die nächsten Wochen und Monate.