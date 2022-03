Der Krieg in der Ukraine macht der Stefan-Morsch-Stiftung in Birkenfeld zu schaffen. Die Behandlung von Leukämiepatienten ist dort wegen des Krieges nur schwer möglich.

Stammzellen eines Spenders sind für Leukämiekranke laut der Stefan-Morsch-Stiftung oftmals die einzige Überlebenschance, auch weil davor Chemotherapien oder Bestrahlungen keinen Erfolg gebracht haben.

Doch wegen des Krieges kommt es zu Problemen. Die Stefan-Morsch-Stiftung kann die passenden Spenderzellen aus der ganzen Welt nicht in die Ukraine oder nach Russland liefern, weil dort Grenzen und Lufträume gesperrt sind.

"Die Hilfe für Menschen mit Leukämie war und ist schon immer grenzüberschreitend und international. Das ist mit dem Ausbruch des Krieges in beiden Ländern so gut wie zum Erliegen gekommen", sagt Susanne Morsch, Vorsitzende der Stiftung.

"Die Situation ist auf beiden Seiten fatal."

Ein weiteres Problem: Unter den nach Deutschland geflüchteten Ukrainern befinden sich auch Leukämiekranke, sagt Morsch. Darunter seien auch Kinder, die in der Ukraine eigentlich hätten Stammzellen transplantiert bekommen sollen, jetzt aber auf der Flucht seien.

"Wir stehen einerseits vor der Herausforderung, die Versorgung leukämiekranker Menschen in der Ukraine zu unterstützen - und andererseits die Behandlung ukrainischer Patientinnen und Patienten in Deutschland sicherzustellen", so Morsch.

Die Stefan-Morsch-Stiftung in Birkenfeld Die Stefan-Morsch-Stiftung ist nach eigenen Angaben Deutschlands erste Stammzellspenderdatei. Die Stiftung sucht Stammzellspender für Transplantationskliniken im In- und Ausland und koordiniert Stammzellentnahmen mit der transplantierenden Klinik. Mitte der 1980er Jahre bewegte das Schicksal des 16-jährigen Stefan Morsch viele Menschen in Deutschland und weltweit. Er war der erste Europäer, dessen Leukämie durch die Übertragung von fremdem Knochenmark geheilt werden konnte. Leider starb Stefan nach einem halben Jahr an einer Lungenentzündung. Seine Idee, in Deutschland eine Datenbank für Stammzellenspender aufzubauen, um anderen Leukämiepatienten eine Chance auf Heilung zu ermöglichen.

Stiftung startet Stammzellen-Spendenaktionen

Um ukrainische Patienten in Deutschland zu behandeln, startet die Stefan-Morsch-Stiftung jetzt erneut Spendenaktionen. Dabei geht es aber nicht nur darum, passende Stammzellen für Geflüchtete zu finden.

Die Stefan-Morsch-Stiftung will auch Geld sammeln, um Medikamente zu kaufen, um diese in die Ukraine zu schicken, sagt Morsch. "Die Kollegen in der Ukraine sind sehr engagiert und stark am Kämpfen. Sie möchten die Patienten weiter behandeln und manchmal fehlt es da nur an einem Medikament. Wenn wir da irgendwie ein bisschen helfen können, sind wir sehr froh."