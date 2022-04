Wegen Hochwasser: 102 Kreuzfahrt-Passagiere hängen in Trier fest

Die 102 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes sitzen in Trier wegen des Moselhochwassers an Bord fest. Die Anlegebrücke steht unter Wasser. Das Schiff darf nicht weiterfahren.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei Trier wollte der Kapitän der "Alsvin" am Samstag wieder in Trier ablegen. Doch daraus wurde nichts. Denn die Mosel stieg in den frühen Morgenstunden sehr schnell an.

Mosel stieg rasant auf über sieben Meter

Wegen des Dauerregens war der Pegel bei Trier am Samstag innerhalb weniger Stunden um fast drei Meter auf einen Stand von etwa sieben Metern angestiegen. Daher musste die Moselschifffahrt eingestellt werden. Für das Kreuzfahrtschiff "Alsvin" war die Reise damit erstmal unterbrochen.

Nach Angaben eines Sprechers der Trierer Berufsfeuerwehr befinden sich neben den 102 Passagieren auch 50 Besatzungsmitglieder an Bord. Die Feuerwehr der Stadt sei mit einem Rettungsboot in Bereitschaft.

"Wir sind jetzt hier mit unseren Leuten vor Ort denn die Feuerwehr muss ja im Falle eines medizinischen Notfalls zum Beispiel in der Lage sein, Helfer auf das Schiff zu bringen oder Menschen von Bord zu bringen."

Am Trierer Moselufer hat das Hochwasser am Wochenende auch die Anleger der Fahrgastschiffe überschwemmt. In anderen Orten mussten Straßen gesperrt werden. SWR

Schifffahrt auf der Mosel eingestellt

Im Moment dürfen im Bereich Trier keine Schiffe fahren. Bei einem Pegelstand von 6,95 Metern wird die Schifffahrt eingestellt.

Hochwasser geht gegen Abend wieder zurück

Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums hat die Mosel bei Trier im Laufe des Sonntags den Höchststand von über sieben Metern erreichen. Derzeit geht das Wasser wieder zurück.