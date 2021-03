per Mail teilen

Der Fahrer eines Linienbusses hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch einen Unfall zwischen Krettnach und Pellingen im Kreis Trier-Saarburg verursacht. Er soll einen Fahrradfahrer kurz vor einer Kurve überholt und so einen Auffahrunfall im Gegenverkehr ausgelöst haben. Anschließend sei der Busfahrer einfach weitergefahren. Die Polizei in Saarburg sucht Zeugen.