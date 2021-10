Kreistag Vulkaneifel stimmt für Richtlinien zu Medizinstipendium

Der Kreistag der Vulkaneifel hat in seiner gestrigen Sitzung eine Richtlinie für ein Stipendium für Medizinstudierende beschlossen. Es soll ab dem Wintersemester 2022/2023 jährlich an bis zu zwei Studierende vergeben werden. Die Studierenden sollen im Rahmen des Stipendiums an einer privaten Hochschule in Hamburg Humanmedizin studieren. Die Praxissemester finden dann am Krankenhaus Daun statt. Den Richtlinien zufolge finanziert der Kreis bis zu sechs Jahre lang die Hälfte der Studiengebühren. Im Gegenzug verpflichten sich die Studierenden, nach Ende des Studiums mindestens fünf Jahre in der Vulkaneifel zu praktizieren. Oder eine Facharztausbildung im Kreis zu machen. Mit dem Stipendium will der Landkreis Mediziner in die Vulkaneifel locken.