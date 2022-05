Kreistag beauftragt Fachbüro wegen Lagezentrum Newel

per Mail teilen

Der Kreistag Trier-Saarburg hat sich bei seiner Sitzung gestern erneut mehrheitlich für ein Lage- und Führungszentrum des Katastrophenschutzes in Newel in der Verbandsgemeinde Trier-Land ausgesprochen. Auf Antrag der stärksten Fraktion, der CDU, soll nun ein externes Fachbüro untersuchen, ob der Standort geeignet ist. Dies bestätigte die Kreisverwaltung dem SWR.

Die Verwaltung wolle in den nächsten Wochen ein Fachbüro beauftragen und mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier über Fördergeld sprechen. Weitere Standorte für ein Lagezentrum will sich der Kreis erstmal nicht anschauen: Einen entsprechenden Antrag der Grünen hat die Mehrheit im Kreistag abgelehnt. Zuvor hatte es im Kreisausschuss Streit um das geplante Lagezentrum gegeben. Aus Sicht von SPD, Grünen und Linken liegt Newel zu weit von Trier und von der Autobahn entfernt.