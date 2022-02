Kreiskrankenhaus nimmt wieder Patienten auf

Das Kreiskrankenhaus in Saarburg nimmt wieder Patienten auf. Der Aufnahmestopp sei beendet, teilte die Klinik mit. Das Krankenhaus hatte am Mittwoch vergangener Woche einen Aufnahmestopp für stationäre Patienten verhängt. Die stationären Bettenkapazitäten seien erschöpft und es fehle Personal, unter anderem wegen Corona-Erkrankungen. Über das Wochenende habe sich die Situation am Kreiskrankenhaus entspannt, so die Klinik. Die personelle Situation sei aber nach wie vor angespannt. Die Lage werde weiterhin täglich neu bewertet.