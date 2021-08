Die Warnsysteme, die im Katastrophenfall zur Alarmierung der Bevölkerung dienen, müssen nach Ansicht mehrerer Kreisfeuerwehrinspekteure in der Region Trier verbessert werden. Außerdem fordern die Inspekteure eine bessere Ausstattung mit Material. Die vorhandenen Sirenen könnten nur einen Signalton senden. Das reiche aber nicht aus, um die Bevölkerung bei Unwetterkatastrophen warnen zu können. Neben der Möglichkeit, verschiedene Signaltöne zu senden, wären auch Lautsprechersysteme wichtig. Zudem fehlten in den Kreisen Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm und der Vulkaneifel geländegängige Fahrzeuge, um im Katastrophenfall an Personen in Not heranzukommen, so die Inspekteure. Es würden auch mehr Schmutzwasserpumpen zum Auspumpen von Kellern benötigt. Um Ausfälle im Digitalfunk zu vermeiden, müsse man diesen auf den neusten Stand der Technik bringen.